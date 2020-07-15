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Espreso.tvОбществоЗеленский 16 июля представит кандидата на пост главы Нацбанка, - нардепка Кравчук

Зеленский 16 июля представит кандидата на пост главы Нацбанка, - нардепка Кравчук


фото: Слово і Діло
16 июля президент Владимир Зеленский представит кандидата на пост главы НБУ на заседании фракции "Слуга народа"

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции.

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.

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