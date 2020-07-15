Зеленский 16 июля представит кандидата на пост главы Нацбанка, - нардепка Кравчук

15 июля, 2020, 16:53

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Пока неизвестно, сколько кандидатов на должность главы НБУ будет обсуждаться на фракции.

"В четверг планируется обсудить кандидатуру на должность главы НБУ. Ведь мы хотим проголосовать на этой неделе. Рассчитываем проголосовать в пятницу", - заявила Кравчук.