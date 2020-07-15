Убийство Гандзюк: суд оставил подозреваемого Мангера под стражей до 11 сентября

15 июля, 2020, 08:31

Киевский апелляционный суд оставил голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

"Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам Синюка, Мангер находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины.

Напомним, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умер.

11 февраля 2019 Генпрокуратура объявила голове Херсонского областного совета Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 грн, которую и были внесены.

6 июня 2019 пятерых непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

27 апреля этого года Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершив проведения всех следственных действий.

11 июня Мангер вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.

17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний. Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb