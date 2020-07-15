У Путина заявили, что имеют "определенное влияние" на "ЛНР" и "ДНР"
15 июля, 2020, 16:27
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ имеет влияние на "самопровозглашенные республики"
Об этом передают "РИА Новости".
"Я не имею детальной информациеи об этом (о последней эскалации, - ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, - ред.) влияния не имеем, мы имеем определенное влияние на "самопровозглашенные республики" . Но я не владею информацией об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев", - отметил Песков.
- 13 июля на фронте погибли трое украинских военных.
- Тело военного медика и бойца, которые 13 июля попали в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя возле Зайцевого, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты.
- 15 июля вернули с временно оккупированной территории Донбасса тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля.
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