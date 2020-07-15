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Espreso.tvОперація об'єднаних силС оккупированного Донбасса унесли тело украинского бойца, погибшего 13 июля, - штаб ООС

С оккупированного Донбасса унесли тело украинского бойца, погибшего 13 июля, - штаб ООС

15 июля вернули с временно оккупированной территории Донбасса тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тело военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского военного.

  • В сутки, 13 июля, на фронте погибли трое украинских военных.
  • Тело военного медика и бойца, которые 13 июля попало в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи Зайцево, а тело военного, которое должны были эвакуировать, забрали оккупанты .

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