За сутки на фронте погибли трое украинских военных - штаб
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Они применили при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вооруженные формирования РФ обстреляли также участок разведения сил и средств №2 Золотое, выпустив 1 мину калибра 120 мм.
Всего за прошедшие сутки трое военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки украинцы уничтожили одного и ранили двух захватчиков.
С начала текущих суток вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.
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