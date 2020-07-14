За сутки на фронте погибли трое украинских военных - штаб

14 июля, 2020, 08:14

13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Они применили при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РФ обстреляли также участок разведения сил и средств №2 Золотое, выпустив 1 мину калибра 120 мм.

Всего за прошедшие сутки трое военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки украинцы уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.

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