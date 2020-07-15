"Руки геть від мови!": в Днепре состоялась акция против "языкового" законопроекта Бужанского

15 июля, 2020, 21:50

15 апреля в Днепре состоялась акция "Руки геть від мови!": около сотни активистов пикетировали местное отделение партии "Слуга народа"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Митингующие требовали отзыва законопроекта, который они считают антиукраинским.

Документ предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, которые отменят переход учеников русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года и позволят преподавать часть предметов на русском языке во всех школах.

Автором законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Цель акции - обратить внимание на то, что Днепр не принимает этого, даже если Бужанский отсюда. Я написала у себя на плакате:" Лучше выполняйте свои обещания ". Одно из обещаний: "Создать систему поддержки украинского языка и культуры ". Я взяла это из программы их партии, на сайте ЦИК. наступление на язык мы воспринимаем как наступление на Украину, на украинскую идентичность ", - отметила одна из участниц акции.

Участники акции держали плакаты с надписями "Руки геть від мови!" и скандировали: "Заважає мова? Геть до Ростова!".

Из здания, где зарегистрирована партия "Слуга народа", никто не вышел.

Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.

13 июля, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекту 16 июля в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.

Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями по хеш-тегу # единаДержавна против образовательного законопроекту однопартийца Максима Бужанского в Facebook

Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" (№2362)

Нардеп Владимир Вятрович призвал на митинг под ВР через рассмотрение законопроекту Бужанского, что предлагает видкоасты дерусификации школьного образования. Инициативу Вьятровича поддержали "Движение сопротивления капитуляции", "Демократическая топор" и др.