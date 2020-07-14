 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСоперник Дуды поздравил его с переизбранием президентом Польши

Соперник Дуды поздравил его с переизбранием президентом Польши

Участник второго тура выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский поздравил действующего главу государства Анджея Дуду с переизбранием на высший пост

Об этом Тшасковский сказал на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Я поздравляю господина президента с этим результатом и надеюсь, что когда он говорил: "Вторая каденция будет иной", - то она на самом деле будет иной", - заявил Тшасковский.

Он выразил надежду, что во время своей второй каденции Дуда покажет большую независимость. По его словам, для президента это "огромный шанс освободиться от своей политической партии и не слушать исключительно одного человека (имеется в виду Ярослав Качиньский - ред.)", а прислушиваться к гражданам и ветировать законы, которые позволяют преследовать независимые институты и местное самоуправление.

  • Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За оппонента Дуды, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.
  • Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.
  • Президент США Дональд Трамп поздравил польского коллегу Анджея Дуду с переизбранием на пост главы государства на второй срок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать