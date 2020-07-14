Соперник Дуды поздравил его с переизбранием президентом Польши

14 июля, 2020, 17:59

Участник второго тура выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский поздравил действующего главу государства Анджея Дуду с переизбранием на высший пост

Об этом Тшасковский сказал на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Я поздравляю господина президента с этим результатом и надеюсь, что когда он говорил: "Вторая каденция будет иной", - то она на самом деле будет иной", - заявил Тшасковский.

Он выразил надежду, что во время своей второй каденции Дуда покажет большую независимость. По его словам, для президента это "огромный шанс освободиться от своей политической партии и не слушать исключительно одного человека (имеется в виду Ярослав Качиньский - ред.)", а прислушиваться к гражданам и ветировать законы, которые позволяют преследовать независимые институты и местное самоуправление.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За оппонента Дуды, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.

Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.

Президент США Дональд Трамп поздравил польского коллегу Анджея Дуду с переизбранием на пост главы государства на второй срок.