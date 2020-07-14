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Espreso.tvОбществоТрамп поздравил президента Польши с "историческим переизбранием"

Трамп поздравил президента Польши с "историческим переизбранием"

Президент США Дональд Трамп поздравил польского коллегу Анджея Дуду с переизбранием на пост главы государства на второй срок

"Поздравляю моего друга, президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием", - написал Трамп в своем Twitter.

Он также отметил, что с нетерпением ждет продолжения "важной совместной работы по многим вопросам, включая оборону, торговлю, энергетику и телекоммуникационную безопасность".

  • Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За оппонента Дуды, представителя либеральной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.
  • Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.

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