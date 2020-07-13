Дуда победил на президентских выборах в Польше с отрывом более 2%, - окончательные результаты
13 июля, 2020, 22:43
По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Польши.
За оппонента Дуды, Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть больше 422 тыс. из почти 20,5 млн голосов.
Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.
- Президент Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с победой на выборах и пригласил в Украину.
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