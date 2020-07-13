Дуда победил на президентских выборах в Польше с отрывом более 2%, - окончательные результаты

13 июля, 2020, 22:43

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Польши.

За оппонента Дуды, Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть больше 422 тыс. из почти 20,5 млн голосов.

Явка на выборах составила 68,18%, что стало рекордом за всю историю выборов в независимой Польше.