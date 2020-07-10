В Турции собору Святой Софии предоставили статус мечети

10 июля, 2020, 16:52

Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция) станет мечетью, Государственный совет отменил постановление о присвоении Собору статуса музея

Об этом сообщает Anadolu.

Государственный Совет Турции (главный административный суд Турции) предоставила Софийскому собору в Стамбуле статус мечети, отменив постановление Совета Министров от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Впервые Государственный Совет просили вернуть памятнику статус мечети в 2005 году, но тогда просьбу отклонили.

Собор Святой Софии основал христианский император Юстиниан и открыл 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стала музеем и была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что собор Святой Софии вновь может стать мечетью и быть бесплатным для туристов.

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