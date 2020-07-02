Верховный суд Турции позволил превратить храм Святой Софии в мечеть

2 июля, 2020, 14:51

В Турции Верховный суд постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны

Как сообщает Оrthodox Times, по мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о предоставлении собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении или сохранении этого статуса.

Кроме того, в четверг вопрос о будущем соборе был рассмотрен Госсоветом Турции.

Споры вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулись в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана.

Через неделю Эрдоган поручил изучить возможность преобразования Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Вселенский патриарх Варфоломей сказал , что шокирован заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении собора Святой Софии в мечеть.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты.

С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.