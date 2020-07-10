Стало известно, в каком городе "Шахтер" сыграет матч Лиги Европы против "Вольфсбурга"
10 июля, 2020, 19:06
Донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга" в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сначала команда проводила домашние поединки еврокубков в Харькове. Матч в Киеве состоится 5 августа.
В первом матче 1/8 финала в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Если "горняки" пройдут немцев, то в четвертьфинале встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" (первый матч 0: 3).
Если "горняки" выйдут в полуфинал, то там украинцев будет ждать победитель четверки "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер".
- 17 июня стало известно, что сезон-2019/2020 Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
- 17 июня исполком УЕФА утвердил, что "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против немецкого "Вольфсбурга" 5 или 6 августа.
- 10 июля стало известно, что по результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" может встретиться с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" .
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