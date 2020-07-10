10 июля, 2020, 19:06

Донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга" в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сначала команда проводила домашние поединки еврокубков в Харькове. Матч в Киеве состоится 5 августа.

В первом матче 1/8 финала в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Если "горняки" пройдут немцев, то в четвертьфинале встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" (первый матч 0: 3).

Если "горняки" выйдут в полуфинал, то там украинцев будет ждать победитель четверки "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер".