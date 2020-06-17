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Espreso.tvСпортУЕФА утвердил формат и даты завершения Лиги чемпионов

УЕФА утвердил формат и даты завершения Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сезон 2019/2020 Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа

Об этом сообщает L'Équipe.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 10 июля. Обновленный формат предусматривает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф. Традиционно клубы встречались дважды в четвертьфинале и полуфинале.

В "Финал восьми" вышли французский ПСЖ, "Атлетико", немецкий "Лейпциг" и итальянская "Аталанта". Другими четырьмя участниками станут победители пар 1/8 финала стали "Наполи" - "Барселона" (первый матч - 1:1), "Челси" - "Бавария" (первый матч - 0:3), "Лион" - "Ювентус" (первый матч - 1:0) и "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 7 и 8 августа.

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