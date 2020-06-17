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Espreso.tvСпортСтало известно, когда "Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга" в Лиге Европы

Стало известно, когда "Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга" в Лиге Европы


фото: Getty Images
Исполком УЕФА утвердил, что "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против немецкого "Вольфсбурга" 5 или 6 августа

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА,

Однако пока не утверждено, где пройдет эта встреча - в Украине или Германии. Ранее сообщалось, что "Шахтер" сыграет на домашнем поле.

Начиная с 1/4 финала все матчи будут проводиться только в Германии. Встречи пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Финал примет Кельн.

"Горняки" в первом матче обыграли "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1. Домашние матчи УПЛ команда проводит на НСК "Олимпийский".

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