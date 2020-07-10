Лига Европы: результаты жеребьевки плей-офф

10 июля, 2020, 14:48

По результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" может встретиться с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом матче 1/8 финала в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1. Если "горняки" пройдут немцев, то в четвертьфинале встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" (первый матч 0: 3).

Если "горняки" выйдут в полуфинал, то там украинский ждать победитель четверки "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер".

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала - 10-11 августа, 1/2 финала - 16-17 августа. Финал состоится 21 августа в немецком Кельне.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

10 июля

QF 1: "Вольфсбург" / "Шахтер -" Айнтрахт "/" Базель "

QF 2: ЛАСК / "Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" / "Копенгаген"

QF 3 "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер"

QF 4: "Олимпиакос" / "Вулверхэмптон" - "Севилья" / "Рома"

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

QF 4 - QF 2

QF 3 - QF 1

17 июня стало известно, что сезон-2019/2020 Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

17 июня исполком УЕФА утвердил, что "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против немецкого "Вольфсбурга" 5 или 6 августа.