21-летний вратарь "Ворсклы" заинтересовал польский топ-клуб

10 июля, 2020, 17:28

21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии"

Об этом сообщает "Футбол 24 ".

Поляки следят за выступлениями голкипера и рассматривают его как одного из кандидатов на место основного вратаря команды.

Зимой варшавский клуб продал голкипера Радослава Маецки в "Монако". До конца сезона он все еще играет за "Легию" на правах аренды, но вскоре окончательно покинет клуб. Поэтому клуб хочет усилиться перед стартом квалификации ЛЧ.

В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.