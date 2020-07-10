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Espreso.tvСпорт21-летний вратарь "Ворсклы" заинтересовал польский топ-клуб

21-летний вратарь "Ворсклы" заинтересовал польский топ-клуб


фото: vorskla.com.ua
21-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник попал в сферу интересов варшавской "Легии"

Об этом сообщает "Футбол 24 ".

Поляки следят за выступлениями голкипера и рассматривают его как одного из кандидатов на место основного вратаря команды.

Зимой варшавский клуб продал голкипера Радослава Маецки в "Монако". До конца сезона он все еще играет за "Легию" на правах аренды, но вскоре окончательно покинет клуб. Поэтому клуб хочет усилиться перед стартом квалификации ЛЧ.

В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.

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