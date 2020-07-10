21-летний вратарь "Ворсклы" заинтересовал польский топ-клуб
Об этом сообщает "Футбол 24 ".
Поляки следят за выступлениями голкипера и рассматривают его как одного из кандидатов на место основного вратаря команды.
Зимой варшавский клуб продал голкипера Радослава Маецки в "Монако". До конца сезона он все еще играет за "Легию" на правах аренды, но вскоре окончательно покинет клуб. Поэтому клуб хочет усилиться перед стартом квалификации ЛЧ.
В текущем сезоне 21-летний Дмитрий Резник провел 18 матчей, в которых пропустил 21 гол. 6 поединков игрок отстоял "на ноль". Ориентировочная трансферная стоимость чемпиона мира U20 составляет 100 тыс. евро.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.
- Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.
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