Пожары в Луганской области: Кабмин выделит необходимую сумму пострадавшим, - Шмыгаль
8 июля, 2020, 15:35
Кабинет министров выделит сумму, необходимую на ликвидацию последствий и для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области
Об этом Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Еспресо.TV.
"Мы должны проработать и я сегодня даю задание местной власти, правительству подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям. Средства в резервном фонде есть, на завтра на заседание комиссии ТЭБ и ЧС будем иметь полностью все расчеты, будем иметь все фамилии пострадавших семей и соответственно будем принимать решение по выделению необходимой суммы средств всем, кто в этом нуждается ", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что за передними оценкам 30 домов сгорело полностью.
Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших в результате этих пожаров.
- Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
- Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
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