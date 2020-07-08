 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: Кабмин выделит необходимую сумму пострадавшим, - Шмыгаль

Пожары в Луганской области: Кабмин выделит необходимую сумму пострадавшим, - Шмыгаль

Кабинет министров выделит сумму, необходимую на ликвидацию последствий и для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области

Об этом Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Еспресо.TV.

"Мы должны проработать и я сегодня даю задание местной власти, правительству подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям. Средства в резервном фонде есть, на завтра на заседание комиссии ТЭБ и ЧС будем иметь полностью все расчеты, будем иметь все фамилии пострадавших семей и соответственно будем принимать решение по выделению необходимой суммы средств всем, кто в этом нуждается ", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что за передними оценкам 30 домов сгорело полностью.

Глава правительства выразил соболезнования семьям погибших в результате этих пожаров.

  • Напомним, на 8:00 утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.
  • Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать