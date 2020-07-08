Пожары в Луганской области: Кабмин выделит необходимую сумму пострадавшим, - Шмыгаль

8 июля, 2020, 15:35

Кабинет министров выделит сумму, необходимую на ликвидацию последствий и для компенсаций пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области

Об этом Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Еспресо.TV.

"Мы должны проработать и я сегодня даю задание местной власти, правительству подготовить предварительную смету для срочного выделения средств пострадавшим семьям. Средства в резервном фонде есть, на завтра на заседание комиссии ТЭБ и ЧС будем иметь полностью все расчеты, будем иметь все фамилии пострадавших семей и соответственно будем принимать решение по выделению необходимой суммы средств всем, кто в этом нуждается ", - сказал Шмыгаль.