Пожары на Луганщине: обнаружены тела 3 погибших, уничтожены 23 дома, еще несколько десятков повреждены

8 июля, 2020, 08:45

По состоянию на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново

Об этом сообщает пресс-служба Главногого управления ГСЧС в Луганской области.

Спасатели отмечают, что 30 человек эвакуированы и еще 30 отселены полностью из села Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро". Среди эвакуированных - 13 детей.

"В результате пожара огнем уничтожены в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших. Девять человек (из них 2 детей) госпитализированы.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 - на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г. Северодонецк и пгт Новоайдар по 7 человек.

В то же время представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщает об умершем в госпитале мужчине 1962 года рождения. По его словам, в больнице сейчас находятся 27 человек, из них 17 детей. Врачи рассказывают, что их состояние стабильное.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай обратился к правительству о признании масштабных пожаров на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.