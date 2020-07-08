Зеленский прибыл на Луганщину из-за масштабных лесных пожаров

8 июля, 2020, 10:39

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П

На место происшествия вылетели секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Аресен Аваков

Видео - Офис президента

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