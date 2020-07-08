Пожары На Луганщине: Украина в ТКГ призвала прекратить обстрелы

8 июля, 2020, 14:11

Украинская сторона требует обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области

Об этом сообщили в ОП.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса Андрей Ермак, заявляя о возможности распространения пламени из-за ветра и жары.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он.