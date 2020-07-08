Пожары На Луганщине: Украина в ТКГ призвала прекратить обстрелы
8 июля, 2020, 14:11
Украинская сторона требует обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области
Об этом сообщили в ОП.
Соответствующее заявление сделал глава Офиса Андрей Ермак, заявляя о возможности распространения пламени из-за ветра и жары.
"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он.
- Напомним, на 8 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.
- Зеленский срочно прибыл в Луганскую область из-за пожара в Новоайдарском районе.
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