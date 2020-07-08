Коронавирус на Львовщине: за сутки - 117 новых случаев

8 июля, 2020, 10:16

На Львовщине по состоянию на утро 8 июля число новых больных COVID-19 остается самым высоким по Украине (117 человек)

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1372 ПЦР-теста. Всего в работу взяли 546 проб, остаток в холодильнике - 300 проб, передает Еспресо.

Так, во Львове и Львовской области уже подтверждены 6 562 случая инфицирования коронавируса, из них 170 - летальные. 974 пациенты выздоровели.

Сейчас в областной клинической больнице находится 170 человек, из которых четверо в реанимации и четверо - на аппарате ИВЛ. По словам заместителя директора по медицинской части, врача-инфекциониста Игоря Берника, больные на ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

В восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находятся 65 пациентов, в первой городской клинической больнице - 69, в больнице скорой медицинской помощи - 78 пациентов.

Вместе с тем, несмотря на то, что количество новых больных до сих пор является самым высоким среди других областей, количество заболевших уменьшается в течение последней недели. Такая тенденция позволила ослабить карантин во Львове и Львовской области, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В частности, с 7 июля возобновили работу отели, рестораны и спортивные центры. Разрешено также проведение религиозных мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводится мероприятие.

Пока на Львовщине не позволили открыть дошкольные учебные заведения, хотя в течение этой недели комиссия должна провести проверку учреждений и готовность их к открытию. Поэтому этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.

Отметим, в Украине за последние сутки зафиксировали 807 новых случаев заболевания коронавирус. Кроме Львовщины, высокие показатели также в Киеве (114), Ривненской (78) и Закарпатской областях (75).