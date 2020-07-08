Коронавирус в Украине: количество заражений превысило 50 тыс., 1 306 человек умерли

8 июля, 2020, 09:10

По состоянию на 9:00 среды, 8 июля, в Украине зафиксировано 50 414 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 306 - летальные, 23 119 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 7 июля был зафиксирован 807 новых случаев коронавируса, 23 пациента умерли, 926 пациентов выздоровели.

Винницкая область - 2 002 случая;

Волынская область - 2 825 случаев;

Днепропетровская область - 1 120 случаев;

Донецкая область - 713 случаев;

Житомирская область - 1 484 случая;

Закарпатская область - 3 533 случая;

Запорожская область - 599 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 797 случаев;

Кировоградская область - 664 случая;

г. Киев - 5 779 случаев;

Киевская область - 2 853 случая;

Львовская область - 6 562 случая;

Луганская область - 87 случаев;

Николаевская область - 463 случая;

Одесская область - 1 984 случая;

Полтавская область - 326 случаев;

Ривненская область - 4 304 случая;

Сумская область - 323 случая;

Тернопольская область - 2 142 случая;

Харьковская область - 2 466 случаев;

Херсонская область - 201 случай;

Хмельницкая область - 863 случая;

Черновицкая область - 5 051 случай;

Черкасская область - 695 случаев;

Черниговская область - 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 июля 2020 года в Центр поступило 1 170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 356 сообщений о подозрении на COVID-19.

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