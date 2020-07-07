На Львовщине фиксируют спад заболеваемости COVID-19

7 июля, 2020, 11:12

Несмотря на то, что количество положительных ПЦР-анализов на COVID-19 во Львовской области до сих пор является крупнейшим в Украине, доля выявленных случаев за сутки уменьшается

Об этом сообщила журналистка Еспресо.TV из Львова.

За последние сутки количество положительных ПЦР-анализов на COVID-19 во Львовской области (144 случая) составляет 11,3% проведенных исследований (1272). Об этом сообщила руководительница городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

"За вчера лабораторные центры провели 1272 анализы ПЦР. Из них мы 144 положительных тесты (из них 64 - город Львов), составляет практически 11%. Можно говорить о том, что за эти дни идет спад заболеваемости", - сказала она.

Количество заболевших уменьшается в течение последней недели. Так, вчера доля выявленных больных составила 13,2%, 5 июля - 17,8%, а 4-го - 18,1%. Также значительно сократилось очередь биоматериалов в холодильниках - сейчас на проведение ПЦР-анализа еще ждут 233 пробы.

Такая тенденция позволила ослаблять карантин во Львове и Львовской области. Напомним, вчера, 6 июля, соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В частности, с сегодняшнего дня возобновляют работу гостиницы, рестораны и спортивные центры. Разрешено также проведение религиозных мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводится мероприятие.

Сейчас на Львовщине не позволили открыть дошкольные учебные заведения, хотя в течение этой недели комиссия должна провести проверку учреждений и готовность их к открытию. Поэтому этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.

Отметим, на утро 7 июля во Львовской области выявлено 6445 больных COVID-19. В стационарах находится 930 больных. 70 человек - в отделениях реанимации, 13 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.