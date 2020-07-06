На Львовщине частично ослабили карантин: позволили работу гостиниц, спортивных центров, посещение ресторанов и церквей

6 июля, 2020, 20:05

По данным Минздрава Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19 и подпадает под критерии, определенные постановлением Кабинета министров Украины № 500, которые позволяют начать ослабление карантина

Об этом сообщила журналистка " Эспрессо.TV " из Львова.

Сегодня, 6 июля, на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение частично ослабить карантин в области. Завтра работу возобновят гостиницы, рестораны и спортивные центры. Кроме того, разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, где проводится мероприятие.

"Сегодня показатель заболевания составляет 10,92% при норме менее 11%, - отметил директор департамента здравоохранения Львовщины Орест Чемерис. То есть 0,8% - это эта небольшая часть, которая нам позволяет принимать любое решение по ослаблению карантина. Впрочем, к сожалению, в течение последних трех недель, мы продолжаем наблюдать стабильное количество обращений в стационар. Львиная доля больных лечатся в городской инфекционной больнице и центре легочного здоровья, а также в первой и восьмой больницах. Треть находится на лечении в области ".

Несмотря на это, в областной комиссии планируют и в дальнейшем продолжать снимать ограничения, если заболеваемость COVID-19 будет продолжать снижаться.

"Мы планируем еженедельно, учитывая эпидситуацию, собирать внеочередные заседания и ослаблять карантин. Надеемся, что не будем возвращаться к строгому карантину, - подытожил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко. Но, если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены действовать в обратном направлении".

В то же время, областная комиссия дала соответствующее поручение местным штабам по ликвидации чрезвычайной ситуации, к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то сады всех форм собственности могут быть открыты в пределах следующего этапа ослабления карантина.