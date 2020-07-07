Нардеп Фриз обратилась к ГБР с требованием открыть производство по давлению на Смолия

7 июля, 2020, 13:26

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз обратилась в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство относительно возможного политического давления на бывшего главу Нацбанка Якова Смолия

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

"Мною было направлено обращение в Государственный бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования", - написала нардеп.