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Espreso.tvОбществоНардеп Фриз обратилась к ГБР с требованием открыть производство по давлению на Смолия

Нардеп Фриз обратилась к ГБР с требованием открыть производство по давлению на Смолия


фото: nbnews
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз обратилась в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство относительно возможного политического давления на бывшего главу Нацбанка Якова Смолия

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .

"Мною было направлено обращение в Государственный бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования", - написала нардеп.

  • 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
  • 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.
  • Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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