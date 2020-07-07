Нардеп Фриз обратилась к ГБР с требованием открыть производство по давлению на Смолия
7 июля, 2020, 13:26
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз обратилась в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство относительно возможного политического давления на бывшего главу Нацбанка Якова Смолия
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook .
"Мною было направлено обращение в Государственный бюро расследований с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 Уголовного кодекса Украины в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования", - написала нардеп.
- 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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