В Киеве разрешили работать после 22:00 ресторанам, кинотеатрам и театрам
6 июля, 2020, 12:32
В Киеве приняли решение разрешить работу ресторанов, театров и кинотеатров после 22:00
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.
Власти разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Но работа развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий разрешена только до 22: 00.и
- За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 59 человек, среди них - четверо медиков.
- По состоянию на 6 июля Киев соответствует показателям для ослабления карантинных мероприятий.
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя