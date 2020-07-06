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Espreso.tvОбществоВ Киеве разрешили работать после 22:00 ресторанам, кинотеатрам и театрам

В Киеве разрешили работать после 22:00 ресторанам, кинотеатрам и театрам


фото: reuters
В Киеве приняли решение разрешить работу ресторанов, театров и кинотеатров после 22:00

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

Власти разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Но работа развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий разрешена только до 22: 00.и

  • За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 59 человек, среди них - четверо медиков.
  • По состоянию на 6 июля Киев соответствует показателям для ослабления карантинных мероприятий.

 

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