В Киеве разрешили работать после 22:00 ресторанам, кинотеатрам и театрам

6 июля, 2020, 12:32

В Киеве приняли решение разрешить работу ресторанов, театров и кинотеатров после 22:00

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

Власти разрешили ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Но работа развлекательных заведений и проведения культурно-массовых мероприятий разрешена только до 22: 00.и