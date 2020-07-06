Киев соответствует критериям ослабление карантина, - МОЗ
6 июля, 2020, 11:10
По состоянию на 6 июля Киев соответствует показателям для ослабления карантинных мероприятий
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Запрещено ослаблять карантин в восьми областях: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.
- По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1262 - летальные, 21703 человека выздоровели.
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