За сутки в Киеве обнаружили 59 случаев заражения коронавирусом, двое больных умерли, - Кличко

6 июля, 2020, 12:15

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 59 человек, среди них - четверо медиков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"За прошедшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 59 человек. Среди них - четверо медикив.Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева", - написал мэр.



На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19.



Заболели: 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет, 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет, 1 девочка, которой 4 года и 2 мальчиков в возрасте 3 месяца и 6 лет.



В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.



За минувшие сутки выздоровели 7 человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 9. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском - по 7 случаев.



В общем, в больницах города с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сегодня 279 больных. В том числе - 12 детей.

В тяжелом состоянии 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. 4 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке сегодня нуждаются 72 больных коронавирус.

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