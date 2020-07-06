Совет НБУ отказался продлить полномочия заместителя главы регулятора Чурия

6 июля, 2020, 13:35

Совет НБУ воздержался от назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя НБУ на новый срок

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"Совет воздержался от назначения Чурия Олега Евгеньевича на должность заместителя председателя Национального банка Украины", - написал Данилишин.

Председатель Совета НБУ отметил, что в соответствии со ст. 20 закона Украины "О Национальном банке Украины" заместитель председателя НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность вновь назначенного заместителя главы НБУ.

"Совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Национального банка Украины", - написал Данилишин.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Ексголова НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

30 июня Совет Нацбанка отказалась утвердить кандидатуру Чурия на должность заместителя председателя

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