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Espreso.tvОбществоСовет Нацбанка отказался утвердить кандидатуру Чурия на должность заместителя главы

Совет Нацбанка отказался утвердить кандидатуру Чурия на должность заместителя главы


фото: bank.gov.ua
Совет НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы регулятора на второй срок продолжительностью 7 лет

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НБУ.

При этом отказ Совета НБУ внести вопрос на повестку дня в пресс-службе регулятора назвали незаконным.

"Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение Закона Украины "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя Главы Национального банка на повторный срок сроком 7 лет, несмотря на то, что его полномочия истекают уже 10 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что представление о назначении Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на второй срок с 11 июля 2020 года были внесены главой НБУ в Совет НБУ 19 июня с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения.

Действия Совета НБУ в пресс-службе регулятора назвали свидетельством политической мотивированности и такими, которые вызывают институциональные риски.

"Совет НБУ без надлежащего обоснования причин отказался поставить данный вопрос на повестку дня сегодняшнего заседания, увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ. Во время голосования только 4 из 9️ членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса в ходе сегодняшнего заседания. Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение", - говорится в сообщении.

Сейчас глава НБУ планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 года для рассмотрения вопроса назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ.

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