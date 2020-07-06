Рынок адекватно отреагировал: Смолий о колебаниях курса после своей отставки

6 июля, 2020, 17:13

Экс-глава правления НБУ отметил, что рынок адекватно отреагировал на его отставку

Об этом экс-глава НБУ Яков Смолий сказал в интервью lb.ua.

"Отставка главы центрального банка - менее знаковое событие, чем карантин, но рынок адекватно отреагировал. То есть первая волна побежала 2 июля, и мы в тот же день продали 150 миллионов долларов, чтобы сдержать этот скачок курса. Но на следующий день все было спокойно, рынок успокоился", - сказал Смолий.

Тем более, подчеркнул он, что НБУ давал коммуникацию, что "глава центрального банка не раздает или не покупает доллары".

"Есть определенный психологический момент, который надо вовремя остановить, и дальше все стабилизируется", - отметил Смолий.

Комментируя последствия в контексте сотрудничества с международными организациями, Смолий подчеркнул, что ни Международный Валютный Фонд (МВФ), ни Всемирный банк, ни одна корпорация не работают с персоналиями. Они работают с институтами.

"Все будут ждать месседж от новоназначенного председателя. Что он будет делать. Если не будет менять политику Национального банка, сразу заявит, что постарается быть независимым, поддерживать независимость института, сохранять плавучее курсообразование, оставаться в режиме инфляционного таргетирования, что не будет финансировать бюджет, не будет печатать гривни - это будет ясный сигнал ", - пояснил он.

Смолий также не подтвердил, что накануне подачи заявления об отставке общался с представителями международных организаций. Но, добавил он, они и без того следили за развитием ситуации.

"Посмотрите, сколько заявлений за последний год сделали международные партнеры - МВФ, послы Большой семерки и другие - о важности уважения к независимости НБУ. Они понимают причинно-следственные связи как никто другой", - подчеркнул Смолий.

Впрочем, по словам Смолия, после подачи заявления он общался с МВФ, Всемирным банком, со всеми. Он отметил, что состоялся конференц-колл, на котором он объяснил свою позицию. Правление также дало месседж сразу после заявления об отставке, что остается пока, по крайней мере до назначения нового председателя.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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