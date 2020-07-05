УПЛ: Как выглядит турнирная таблица за три тура до финиша
5 июля, 2020, 22:49
По итогам 29-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" вышла на второе место и опередила "Динамо" и "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 29-м туре премьер-лиги "Динамо" в Киеве уступило "Шахтеру" - 2:3. Ошибкой киевлян воспользовалась "Десна", которая 5 июля разгромила в Чернигове "Колос" - 5:1. "Заря" имела шанс выйти на вторую позицию, однако в Запорожье в воскресенье не смогла переиграть "Александрию" - 2:2.
"Десна" набрала 55 очков и опередила по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 55 пунктов. У "Зари" 54 балла. С 75 очками лидирует "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.
- Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру".
- 5 июля "Десна" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Заря" сыграла вничью с "Александрией" и потеряла шанс опередить "Динамо".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи