УПЛ: Как выглядит турнирная таблица за три тура до финиша

5 июля, 2020, 22:49

По итогам 29-го тура чемпионата Украины по футболу "Десна" вышла на второе место и опередила "Динамо" и "Зарю"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 29-м туре премьер-лиги "Динамо" в Киеве уступило "Шахтеру" - 2:3. Ошибкой киевлян воспользовалась "Десна", которая 5 июля разгромила в Чернигове "Колос" - 5:1. "Заря" имела шанс выйти на вторую позицию, однако в Запорожье в воскресенье не смогла переиграть "Александрию" - 2:2.

"Десна" набрала 55 очков и опередила по дополнительным показателям "Динамо", которое также имеет 55 пунктов. У "Зари" 54 балла. С 75 очками лидирует "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.

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