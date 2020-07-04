"Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Украины

4 июля, 2020, 21:28

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" вышел вперед на 31-й минуте, когда отличился Тарас Степаненко. Через 8 минут Евгений Коноплянка увеличил преимущество команды Луиша Каштру.

Киевляне отыгрались усилиями Беньямина Вербичи и Карлоса Где пения. Однако на 72-й минуте победу "Шахтеру" принес Алан Патрик.

"Шахтер", который досрочного гарантировал себе чемпионство, победил "Динамо" 3:2 и набрал 75 очков.

"Динамо" с 55 пунктами осталось на втором месте. У "Зари" 53 пункта, "Десна" имеет 52 очка. У обоих преследователей киевлян есть матч в запасе.

Чемпионат Украины

29-й тур

4 июля

"Динамо" - "Шахтер" 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

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