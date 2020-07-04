"Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" вышел вперед на 31-й минуте, когда отличился Тарас Степаненко. Через 8 минут Евгений Коноплянка увеличил преимущество команды Луиша Каштру.
Киевляне отыгрались усилиями Беньямина Вербичи и Карлоса Где пения. Однако на 72-й минуте победу "Шахтеру" принес Алан Патрик.
"Шахтер", который досрочного гарантировал себе чемпионство, победил "Динамо" 3:2 и набрал 75 очков.
"Динамо" с 55 пунктами осталось на втором месте. У "Зари" 53 пункта, "Десна" имеет 52 очка. У обоих преследователей киевлян есть матч в запасе.
Чемпионат Украины
29-й тур
4 июля
"Динамо" - "Шахтер" 2:3
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи