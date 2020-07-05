"Десна" отодвинула "Динамо" на третье место в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Чернигове "Десну" на 9-й минуте вывел вперед Филипп Будковский. Незадолго до перерыва преимущество хозяев поля увеличил Денис Фаворов. На 78-й минуте он реализовал пенальти и довел счет до разгромного.
Еще один гол за "Десну" на 87-й минуте забил Сергей Старенький. "Колос" ответил на 89-й минуте точным ударом Олега Кожушко.
Окончательный результат в компенсированное арбитром время установил хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий.
"Десна" победила "Колос" 5:1, набрала 55 очков и вышла на второе место. Черниговцы опередили по дополнительным показателям "Динамо", у которого тоже 55 пунктов.
"Колос" имеет 29 баллов и идет шестым. Лидирует с 75 очками "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.
Чемпионат Украины
29-й тур
5 июля
"Десна" - Колос "5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (пен.), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89
- Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи