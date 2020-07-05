"Десна" отодвинула "Динамо" на третье место в чемпионате Украины

5 июля, 2020, 19:05

В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Чернигове "Десну" на 9-й минуте вывел вперед Филипп Будковский. Незадолго до перерыва преимущество хозяев поля увеличил Денис Фаворов. На 78-й минуте он реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

Еще один гол за "Десну" на 87-й минуте забил Сергей Старенький. "Колос" ответил на 89-й минуте точным ударом Олега Кожушко.

Окончательный результат в компенсированное арбитром время установил хавбек "Десны" Андрей Тотовицкий.

"Десна" победила "Колос" 5:1, набрала 55 очков и вышла на второе место. Черниговцы опередили по дополнительным показателям "Динамо", у которого тоже 55 пунктов.

"Колос" имеет 29 баллов и идет шестым. Лидирует с 75 очками "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.

Чемпионат Украины

29-й тур

5 июля

"Десна" - Колос "5:1

Голы: Будковский, 9, Фаворов, 37, 78 (пен.), Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 - Кожушко, 89

Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру" .

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