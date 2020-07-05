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Espreso.tvСпорт"Заря" не смогла опередить "Динамо" в УПЛ

"Заря" не смогла опередить "Динамо" в УПЛ


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" сыграла вничью с "Александрией" и потеряла шанс опередить "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Запорожье на 19-й минуте в счете повела "Александрия", за которую забил Валерий Лучкевич. "Заря" отыгралась в конце первого тайма усилиями Дмитрия Хомченовского.

На 54-й минуте команду Виктора Скрипника с пенальти вперед вывел Владлен Юрченко. Однако, "Заря" не удержала победу - на 76-й минуте хавбек "Александрии" Максим Третьяков реализовал еще один одиннадцатиметровый и восстановил равновесие.

"Заря" сыграла с "Александрией" вничью 2:2, набрала 54 очка и занимает четвертое место. Луганчан опережают "Десна" и "Динамо", которые имеют по 55 пунктов. "Александрия" с 44 баллами пятая.

Лидирует с 75 очками "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.

Чемпионат Украины

29-й тур

5 июля

"Заря" - "Александрия" 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пен.) - Лучкевич, 18, Третьяков, 76 (пен.)

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