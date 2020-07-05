"Заря" не смогла опередить "Динамо" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Запорожье на 19-й минуте в счете повела "Александрия", за которую забил Валерий Лучкевич. "Заря" отыгралась в конце первого тайма усилиями Дмитрия Хомченовского.
На 54-й минуте команду Виктора Скрипника с пенальти вперед вывел Владлен Юрченко. Однако, "Заря" не удержала победу - на 76-й минуте хавбек "Александрии" Максим Третьяков реализовал еще один одиннадцатиметровый и восстановил равновесие.
"Заря" сыграла с "Александрией" вничью 2:2, набрала 54 очка и занимает четвертое место. Луганчан опережают "Десна" и "Динамо", которые имеют по 55 пунктов. "Александрия" с 44 баллами пятая.
Лидирует с 75 очками "Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство.
Чемпионат Украины
29-й тур
5 июля
"Заря" - "Александрия" 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (пен.) - Лучкевич, 18, Третьяков, 76 (пен.)
- Напомним, 4 июля в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло в Киеве "Шахтеру" .
- 5 июля "Десна" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи