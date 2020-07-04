Зеленский рассказал о кандидатах на должность нового главы НБУ
Об этом сообщает Офис президента.
По словам Зеленского, он провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре председателя НБУ.
"Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление по этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.
"Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", - отметил Зеленский.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.
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