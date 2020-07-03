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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с руководителями банков кандидатуры нового главы НБУ

Зеленский обсудил с руководителями банков кандидатуры нового главы НБУ


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка и участниками финансового рынка по кандидатуре нового главы НБУ

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

В частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев .

Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ.

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