Вопрос не ко мне, а к СБУ, - министр обороны Таран о работе ГБР в частях ПВО

3 июля, 2020, 11:52

По словам министра обороны, Минобороны не дает правовую оценку действиям ГБР в частях противовоздушной обороны

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на вопрос нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко на час вопросов к правительству, передает Еспресо.TV .

"У меня два вопроса. Вопрос первый, я хотел бы продолжить тему событиям в ГБР, которое уже вместо Государственного бюро расследований стало Государственным бюро репрессии, а теперь вообще становится Государственным бюро России, потому что оно уничтожает нашу противовоздушную оборону, и у меня вопрос прямо: обратилось ли министерство обороны с заявлением о преступлении, которое произошло, когда было изъято оборудование и открытое наше небо, и куда пошли данные, соответственно, с нашего оборудования.

"Что касается действий ГБР, еще раз подчеркиваю, мы не даем, министерство обороны не дает правовую оценку относительно обращения. В настоящее время юридическими соответствующими специалистами этот вопрос изучается для того чтобы оценить возможность обращения в соответствующие структуры. Министерство обороны не осуществляет досудебного следствия, а единственное , что мы можем - провести служебное расследование. Относительно того, куда эта информация пошла могла пойти, - это вопрос не мне, а в Службу безопасности Украины ", - ответил министр.

Напомним, 2 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ГБР пришло с обысками в три бригады и изъяли запчасти к ПВО.

После огласки у ГБР заявили, что вернут все приборы, которые изъяли во время обысков в трех зенитных бригад

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