В ГБР заявили, что вернут все приборы, изъятые во время обысков в трех зенитных бригадах
2 июля, 2020, 19:29
Следователи Государственного бюро расследований 1 июля 2020 года провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ходе обысков было изъяты 7 приборов СВЧ (клистроны).
В тот же день следователи вернули 3 прибора в одной из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня.
Руководством Государственного бюро расследований инициировано служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям следователей.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в три зенитные ракетные бригады этого вида войск пришли сотрудники Государственного бюро расследований, там добавили, что запас СВЧ-приборов, которые изъяли, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.
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