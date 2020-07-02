В ГБР заявили, что вернут все приборы, изъятые во время обысков в трех зенитных бригадах

2 июля, 2020, 19:29

Следователи Государственного бюро расследований 1 июля 2020 года провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе обысков было изъяты 7 приборов СВЧ (клистроны).

В тот же день следователи вернули 3 прибора в одной из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня.

Руководством Государственного бюро расследований инициировано служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка действиям следователей.