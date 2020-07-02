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Espreso.tvОбщество"Удар по системе противовоздушной обороны": Воздушные силы ВСУ заявили об обысках ГБР в трех зенитных бригадах

"Удар по системе противовоздушной обороны": Воздушные силы ВСУ заявили об обысках ГБР в трех зенитных бригадах


фото: facebook.com/kpszsu
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что в три зенитные ракетные бригады этого вида войск пришли сотрудники Государственного бюро расследований

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования ВС ВСУ.

Отмечается, что 1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований

На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда С.Баева, в рамках уголовного производства, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ-прибора (клистроны) и сопровождающая документация.

"Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов", - подчеркивают в пресс-служба.

Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836).

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи", - отметили военные.

В пресс-службе Воздушных сил добавляют, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Созданный запас СВЧ-приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты государства", - отметили в ВС ВСУ.

Там добавили, что не будут препятствовать беспристрастному расследованию дела, но призвали все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства.

 

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