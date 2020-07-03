"Барселона" определилась с новым тренером
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Легендарный испанский футболист уже принял предложение президента клуба Хосепа Бартомеу. Также кандидатуру Хави поддерживают игроки "Барселоны".
По информации источника, испанец, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд", в конце сезона возглавит испанский клуб.
Хави является воспитанником "Барселоны". За каталонцев он провел 769 матчей, что является клубным рекордом. Полузащитник восемь раз выигрывал чемпионат Испании, трижды побеждал в Кубке, также вместе с "Барсой" Хави четыре раза торжествовал в Лиге Чемпионов.
Хави покинул "Барселону" в 2015 году, после чего и перебрался в катарский "Аль-Садд". В мае 2019-го года испанец возглавил команду. В нынешнем сезоне клуб под руководством Хави занимает третье место национального чемпионата.
- Напомним, 30 июня в 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико" .
- 1 июля главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен выразил убеждение, что ему не угрожает отставка из "Барселоны" .
- 2 июля стало известно, что Кике Сетьен близок к отставке из-за конфликта с футболистами.
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