"Барселона" не смогла победить "Атлетико" в матче с тремя пенальти

1 июля, 2020, 07:01

В 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 11-й минуте встречи счет открыл нападающий "Атлетико" Диего Коста, отправил мяч в собственные ворота.

За 8 минут арбитр назначил пенальти в ворота "Барселоны", который реализовал полузащитник мадридской команды Сауль Ньигес.

На 50-й минуте Лионель Месси забил еще один одиннадцатиметровый и снова вывел каталонцев вперед. На 62-й минуте Сауль оформил дубль, также забив с пенальти.

Матч завершился вничью 2: 2. "Барселона" набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Каталонцев на 1 балл опережает "Реал", который матч в запасе. "Атлетико" с 59 пунктами и идет третьим.

Чемпионат Испании

33-й тур

30 июня

"Барселона" - "Атлетико" 2: 2

Голы: Коста 11 (авт.), Месси, 50 (пен.) - Сауль, 19 (пен.), 62 (пен.)

Напомним, 29 июня в "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич.

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