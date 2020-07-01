"Барселона" не смогла победить "Атлетико" в матче с тремя пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 11-й минуте встречи счет открыл нападающий "Атлетико" Диего Коста, отправил мяч в собственные ворота.
За 8 минут арбитр назначил пенальти в ворота "Барселоны", который реализовал полузащитник мадридской команды Сауль Ньигес.
На 50-й минуте Лионель Месси забил еще один одиннадцатиметровый и снова вывел каталонцев вперед. На 62-й минуте Сауль оформил дубль, также забив с пенальти.
Матч завершился вничью 2: 2. "Барселона" набрала 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Каталонцев на 1 балл опережает "Реал", который матч в запасе. "Атлетико" с 59 пунктами и идет третьим.
Чемпионат Испании
33-й тур
30 июня
"Барселона" - "Атлетико" 2: 2
Голы: Коста 11 (авт.), Месси, 50 (пен.) - Сауль, 19 (пен.), 62 (пен.)
- Напомним, 29 июня в "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи