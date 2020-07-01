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Espreso.tvСпортТренер "Барселоны" отреагировал на слухи о своей отставке

Тренер "Барселоны" отреагировал на слухи о своей отставке


фото: Reuters
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен убежден, что ему не грозит отставка

Об этом Сетьен заявил после матча чемпионата Испании, в котором "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико", сообщает официальный сайт каталонского клуба .

По словам тренера, он не чувствует, что находится под угрозой отставки.

"Я доволен своей командой. Да, нам не удалось выиграть, но мы хорошо контролировали игру. Против" Атлетико "всегда трудно, это дисциплинированный соперник, но я доволен работой своих футболистов. Я не чувствую себя под угрозой. Конечно, это позор, мы все сильнее отдаляемся от победы в чемпионате, но нам нужно продолжать работать ", - сказал Сетьен.

"Барселона" занимает в чемпионате Испании второе место и отстает от "Реала", который имеет игру в запасе, на 1 очко.

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