Тренер "Барселоны" отреагировал на слухи о своей отставке
Об этом Сетьен заявил после матча чемпионата Испании, в котором "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико", сообщает официальный сайт каталонского клуба .
По словам тренера, он не чувствует, что находится под угрозой отставки.
"Я доволен своей командой. Да, нам не удалось выиграть, но мы хорошо контролировали игру. Против" Атлетико "всегда трудно, это дисциплинированный соперник, но я доволен работой своих футболистов. Я не чувствую себя под угрозой. Конечно, это позор, мы все сильнее отдаляемся от победы в чемпионате, но нам нужно продолжать работать ", - сказал Сетьен.
"Барселона" занимает в чемпионате Испании второе место и отстает от "Реала", который имеет игру в запасе, на 1 очко.
- Напомним, 30 июня в 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико" .
- Ранее стало известно, что в случае неудачи в матче с "Атлетико" в чемпионате Испании, Кике Сетьен может лишиться поста тренера "Барселоны" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи