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Espreso.tvСпортУ тренера "Барселоны" вспыхнул конфликт с футболистами

У тренера "Барселоны" вспыхнул конфликт с футболистами


фото: Marca
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен близок к отставке из-за конфликта с футболистами

Об этом сообщает Marca.

Издание утверждает, что футболисты "Барселоны" потеряли доверие к Кике Сетьену и недовольны его ассистентом Эдером Сарабией.

В частности, тренер не нашел взаимопонимания с французским форвардом Гризманном, которого он лишил игрового времени.

Из-за конфликта игроков с тренером руководство клуба может отправить Сетьена в отставку уже этим летом. Окончательное решение будет принято в зависимости от результатов выступлений команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Если Кике Сетьена погонят из "Барсы" еще до завершения нынешнего сезона, на посту главного тренера его временно заменит Хавьер Гарсия Пимьента, возглавляющий вторую команду каталонцев.

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