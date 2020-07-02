У тренера "Барселоны" вспыхнул конфликт с футболистами
Об этом сообщает Marca.
Издание утверждает, что футболисты "Барселоны" потеряли доверие к Кике Сетьену и недовольны его ассистентом Эдером Сарабией.
В частности, тренер не нашел взаимопонимания с французским форвардом Гризманном, которого он лишил игрового времени.
Из-за конфликта игроков с тренером руководство клуба может отправить Сетьена в отставку уже этим летом. Окончательное решение будет принято в зависимости от результатов выступлений команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Если Кике Сетьена погонят из "Барсы" еще до завершения нынешнего сезона, на посту главного тренера его временно заменит Хавьер Гарсия Пимьента, возглавляющий вторую команду каталонцев.
- Напомним, 30 июня в 33-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" сыграла на своем поле вничью с "Атлетико" .
- 1 июля Кике Сетьен выразил убеждение, что ему не угрожает отставка из "Барселоны" .
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