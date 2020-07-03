Отставка Смолия: Марченко не видит никаких оснований для паники
3 июля, 2020, 07:55
Министр финансов Сергей Марченко не видит никаких оснований для паники относительно ситуации в экономике страны
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Радио Свобода .
"Я считаю, что на сегодняшний момент день этот завершится, все успокоятся, курсовая стабильность успокоится и все будет у нас в порядке. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований, чтобы мы сказали, что у нас что-то происходит не так", - сказал Марченко.
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- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
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