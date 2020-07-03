Отставка Смолия: Марченко не видит никаких оснований для паники

3 июля, 2020, 07:55

Министр финансов Сергей Марченко не видит никаких оснований для паники относительно ситуации в экономике страны

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Радио Свобода .

"Я считаю, что на сегодняшний момент день этот завершится, все успокоятся, курсовая стабильность успокоится и все будет у нас в порядке. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований, чтобы мы сказали, что у нас что-то происходит не так", - сказал Марченко.

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