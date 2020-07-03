Главный эпидемиолог США: коронавирус может мутировать и стать заразнее
Об этом он сказал в интервью медицинском журнала JAMA Netwok, сообщает CNBC .
"Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным", - сказал Фаучи, добавив, что сейчас ученые спорят по этому поводу, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.
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При этом, по его словам, у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжелым последствиям для здоровья.
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В этот день в США зафикусувалы глобальный антирекорд антирекорд заболеваемости , сообщив о 55 274 новых зараженных.
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