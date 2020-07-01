"Мы движемся в неправильном направлении": главный инфекционист США предупреждает о риске 100 тысяч заражений в день

1 июля, 2020, 10:53

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует резкий всплеск новых заражений коронавируса в стране - до 100 тысяч в сутки

"На данный момент мы имеем более 40 тыс новых случаев в сутки. Я не удивлюсь, если этот показатель подскочит до 100 тыс", - цитирует CNN заявление Фаучи, сделанную во время слушаний в Конгрессе.

В 36 штатах отмечен рост числа случаев COVID-19, в частности на юге страны. 26 июня в США было зарегистрировано более 40 000 новых случаев COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии. Причиной рекордных показателей новых случаев заболевания и госпитализаций называют преждевременное «открытие» штатов и нарушение правил социального дистанцирования.

Однако главный инфекционист США не стал озвучивать итоговые прогнозы по заболеваемости и смертности от коронавируса: "Это будет очень тревожно, я гарантирую это".

По словам Фаучи, США "движутся в неверном направлении" и ситуация с коронавируса выходит из-под контроля.

"Я очень обеспокоен тем, что сейчас происходит, особенно в четырех штатах [Флорида, Техас, Калифорния и Аризона], на которые приходится около 50% новых случаев инфицирования", - добавил он.

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Выступая в Конгрессе, Фаучи и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд отметили важность ношения масок в общественных местах. Фаучи сказал, что "мы рекомендуем носить маски всем".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество больных коронавирус в США превышает 2,6 млн человек. По меньшей мере 126 тыс американцев умерли.

В мире число случаев заражения коронавируса превысило 10 млн, более 507 тыс человек скончались. По меньшей мере 5 млн пациентов уже выздоровели.