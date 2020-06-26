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Espreso.tvОбществоМиллионы людей могут умереть, если мир столкнется со второй волной COVID-19, - ВОЗ

Миллионы людей могут умереть, если мир столкнется со второй волной COVID-19, - ВОЗ

Миллионы жителей планеты могут умереть, если мир столкнется со второй волной коронавируса, нынешняя пандемия похожа на эпидемию испанского гриппа

Об этом сообщает BBC.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра сравнил SARS-CoV-2 с "испанкой", которая в начале ХХ века убила более 50 млн человек.

"Испанский грипп вел себя точно так же. Он пошел на спад летом и с новой силой возобновился в сентябре и октябре, приведя к 50 млн смертей во время второй волны", - заявил доктор Герра.

По его словам, пандемия ведет себя так, как и предполагали в ВОЗ.

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