Миллионы людей могут умереть, если мир столкнется со второй волной COVID-19, - ВОЗ

Об этом сообщает BBC.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра сравнил SARS-CoV-2 с "испанкой", которая в начале ХХ века убила более 50 млн человек.

"Испанский грипп вел себя точно так же. Он пошел на спад летом и с новой силой возобновился в сентябре и октябре, приведя к 50 млн смертей во время второй волны", - заявил доктор Герра.

По его словам, пандемия ведет себя так, как и предполагали в ВОЗ.

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