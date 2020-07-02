Более 50 тысяч в сутки: в США зафиксирован новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом
Об этом сообщает CNN .
"Соединенным Штатам понадобилось чуть больше двух месяцев, чтобы зафиксировать пятидесятитысячного пациента, зараженного коронавирусом. Сейчас столько же случаев зафиксировано за один день. За среду в стране зарегистрировано 50 203 новых случая заражения", - отмечается в сообщении.
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Это новый печальный рекорд для США, который превысил самый высокий до этого пик заболеваний (45255 случаев), зафиксированный 26 июня.
При этом наибольшее количество новых случаев фиксируется в штатах Аризона, Калифорния, Северная Каролина, Теннесси, Техас, расположенных в южной части США. Медики связывают такую тенденцию с массовыми скоплениями людей в курортных местах, несоблюдением правил социального дистанцирования и отказом носить маски.
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В этой связи губернаторы отдельных штатов повторно вводят карантинные ограничения. В частности, в Калифорнии снова закрываются рестораны, бары, парикмахерские и другие помещения. По предварительной информации, ограничения продлятся как минимум три недели.
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