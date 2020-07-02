Сбитый Ираном самолет МАУ: Украина подписала меморандум с четырьмя странами о компенсациях родным погибших

2 июля, 2020, 22:06

Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве по переговорам о выплате Ираном компенсаций родным погибших сбитого под Тегераном самолета украинской авиакомпании МАУ

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МИД Украины.

Подписанты меморандума являются участниками Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752. В МИД отметили, что идея меморандума принадлежала именно Украине.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбитый самолет. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали", - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 будет вести Украина.

"Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство Спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном. Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", - добавил Кулеба.

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